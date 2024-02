05/02/2024

Compatta e ideale per la mobilità urbana, la Mazda 2 Hybrid propone un refresh in fatto di tecnologia e stile.

Disponibile con 5 nuovi allestimenti: Prime Line, Centre Line, Exclusive Line, Homura, Homura Plus, la vettura propone paraurti e calandra dal design rivisitato. Insieme all’esclusivo posteriore, la nuova estetica crea un look sportivo e conferisce al veicolo una forma espressiva.



Con il Model Year 2024, viene introdotta anche la nuova colorazione esterna metallizzata Glass Blue. A bordo troviamo un aggiornato sistema di infotainment con display centrale più grande (fino a 10,5 pollici) e l’integrazione con Apple CarPlay e Android Auto con connessione wireless.



La Mazda 2 Hybrid 2024 è dotata di una tecnologia ibrida intelligente che consente il passaggio fra la modalità elettrica, il funzionamento a benzina e combinata. La vettura abbina un motore tre cilindri a benzina da 1490 cm³ e 92 CV/68 kW con un motore elettrico da 59 kW, per una potenza totale di sistema di 116 CV/85 kW.



Per tutte le varianti è garantito un livello di sicurezza elevato che si affida a dispositivi come il sistema di sicurezza pre-collisione, sistema di avviso di abbandono della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali, il regolatore di velocità adattivo e tanto altro. Il lancio commerciale è programmato a aprtire dalla fine di febbraio 2024.