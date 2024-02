13/02/2024

Abarth 695 75° Anniversario è un’edizione limitata che rappresenta un omaggio alla storia del marchio. Disponibile in soli 1.368 esemplari, riferimento simbolico alla cilindrata del motore: 1.368cc, la vettura adotta un’unità sovralimentata con un turbocompressore Garrett GT 1446, che eroga 180 CV di potenza e una coppia di 250 Nm a 3.000 giri al minuto. La velocità massima è di 225 km/h e l'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,7 secondi.



Lo scarico è caratterizzato dal Record Monza con valvola attiva. È inoltre dotata di ammortizzatori Koni FSD su entrambi gli assi.La serie speciale presenta anche una livrea unica che include un logo dedicato sia all'interno che all'esterno. Per la prima volta uno scorpione ricopre l'intero tetto, risaltando sulla livrea total black.



Il modello è stato arricchito da diversi elementi, come i vetri oscurati, i loghi Abarth dorati su entrambi i lati e gli sticker esclusivi del 75° Anniversario a forma di testa di pistone. Inoltre, la serie speciale è dotata di cerchi in lega dorati da 17 pollici e di un impianto frenante ad alte prestazioni con dischi ventilati e forati da 305 x 28 mm stretti da pinze Brembo nere in alluminio.



All'interno, i designer hanno creato un ambiente esclusivo dove spiccano la plancia in Alcantara nera e i nuovi sedili in carbonio specifici Sabelt. L'equipaggiamento comprende una radio DAB da 7 pollici, un display digitale TFT da 7 pollici e la connettività Carplay e Android Auto, oltre a climatizzatore automatico, sistemi Audio Beats e di navigazione.