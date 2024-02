21/02/2024

Dedicata ad uno dei quartieri attualmente più vivaci di Londra, la Land Rover Defender 90 diventa SW11 Limited Edition.

Disponibile in 50 esemplari, la vettura è rivolta esclusivamente al mercato italiano e celebra la zona di Londra che ospita la Battersea Power Station, uno dei punti di riferimento architettonici della città.



La offroad britannica è basata sulla Defender 90 X-Dynamic SE e presenta un esclusivo design. Oltre alle finiture in nero per il corpo vettura e i cerchi, la SW11 presenta degli inserti English Green a contrasto, ispirati ai colori del Battersea Park.



Questa speciale tinta è presente sulla scritta Defender sul cofano come nei dettagli della griglia e delle prese d'aria laterali, mentre l'esclusivo portellone posteriore è stato rifinito con il badge SW11 ONE OF FIFTY e con un accento della Union Flag.



Sotto il cofano troviamo il propulsore mild-hybrid D200 diesel abbinato al cambio automatico a otto velocità.