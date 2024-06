21/03/2024

Audi Q6 e-tron rappresenta il primo modello del brand basato sulla piattaforma PPE (Premium Platform Electric), sviluppata in collaborazione con Porsche. Motori elettrici potenti, compatti e ad alta efficienza abbinati a una batteria agli ioni di litio di nuova concezione, composta da dodici moduli e 180 celle prismatiche con capacità nominale di 100 kWh (94,9 kWh netti), garantiscono un'autonomia sino a 625 km.



Al generoso range contribuisce il sistema di recupero dell’energia e, in particolar modo, la frenata elettroidraulica in grado di gestire il 95% delle decelerazioni recuperando energia sino a un massimo di 220 kW di potenza elettrica.



Al debutto, Audi Q6 e-tron sarà disponibile in due powertrain: Audi Q6 e-tron quattro eroga una potenza massima di 387 CV, mentre la variante sportiva Audi SQ6 e-tron quattro offre ben 517 CV in modalità boost.



Successivamente al lancio debutteranno due varianti a trazione posteriore. Audi Q6 e-tron appartiene al segmento dei D-SUV full electric. Lungo 4,77 metri, il veicolo ha un passo di 2.899 mm.



A bordo si nota l’Audi Digital Stagecomposto dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici, dall’head-up display con realtà aumentata, dal display curvo MMI da 14,5 pollici con tecnologia OLED e dallo schermo del passeggero anteriore da 10,9 pollici. Audi Q6 e-tron quattro e Audi SQ6 e-tron quattro sono disponibili a partire da luglio 2024.