Volkswagen Tiguan 2024

22/03/2024

La terza generazione del SUV Volkswagen Tiguan è stata completamente riprogettata e migliorata in ogni aspetto. Il design è tipicamente Volkswagen e propone un frontale più alto che integra i fari a LED di serie. Nel mezzo, una barra orizzontale con una striscia LED integrata sostituisce la griglia del radiatore.



Volkswagen ha anche completamente ridisegnato gli interni della Tiguan, qui propone materiali di alta qualità e un elevato standard di finitura. In Italia, la nuova Tiguan è disponibile con motorizzazioni mild hybrid (eTSI), plug-in hybrid (eHybrid) e turbodiesel (TDI). I due nuovi propulsori turbobenzina ibridi mild a 48 V eTSI erogano 96 kW (130 CV) e 110 kW (150 CV) e dispongono di disattivazione automatica dei cilindri Active Cylinder Management (ACT).



La nuova Tiguan propone anche un motore turbodiesel TDI da 110 kW (150 CV) associato alla trazione anteriore e un TDI da 142 kW (193 CV) con trazione integrale 4MOTION. Completano l’offerta due propulsori turbobenzina ibridi plug-in da 150 kW (204 CV) e 200 kW (272 CV), con un'autonomia completamente elettrica WLTP che raggiunge i 129 km. Una nuova e intuitiva configurazione della plancia porta a bordo ancora più servizi e app digitali. L'ultima generazione di Park Assist automatizza l'ingresso e l'uscita dai parcheggi.



Il nuovo telaio adattivo DCC Pro ottimizza il comfort e la dinamica. Caratteristiche come la funzione di massaggio pneumatico per i sedili anteriori e i nuovi fari IQ.LIGHT Matrix HD sono derivati dal modello Touareg.



La gamma italiana della nuova Tiguan propone tre allestimenti: Life, Elegance e R-Line; a questi si affianca l’edizione speciale Edition Plus.