Skoda Octavia 2024

26/03/2024

La Skoda Octavia rinnova la propria gamma e include tra le motorizzazioni il nuovo 1.5 TSI ACT+ in due livelli di potenza, anche con tecnologia mild-hybrid e cambio automatico DSG, affiancato dal 2.0 TDI Evo, anch’esso in due livelli di potenza.



Il modello aggiornato offre un affinamento delle note qualità della vettura, riferimento per il comfort e la versatilità d’uso. Il design del frontale propone inediti gruppi ottici e una forma della calandra più incisiva.

L’aggiornamento ella Octavia è anche tecnico con particolare riferimento ai propulsori, ottimizzati in termini di efficienza, consumi ed emissioni. Ampliata la dotazione di serie delle versioni Selection, Executive e Style.



L’entry level Selection è dotata di serie di strumentazione digitale da 10 pollici, climatizzatore automatico bi-zona, avviamento senza chiave, gruppi ottici in tecnologia Full LED, schermo in plancia da 10 pollici con servizi di connettività estesa Skoda Connect e protocolli di interfaccia smartphone Wireless Apple CarPlay e Android Auto.

La sicurezza si affida a 8 airbag di serie, incluso quello centrale tra i sedili anteriori e quello per le ginocchia del conducente, mentre le tecnologie di assistenza attiva alla guida di serie includono il Front Assist, il Lane Assist, il riconoscimento della segnaletica stradale e il sistema di assistenza alle svolte Turn Assist.



La versione Executive è studiata per le flotte aziendali e uindi offre un ricco e vario corredo di dotazioni avanzate.

Infine, la top di gamma Style completa la dotazione di comfort e stile con elementi come il sistema Kessy Full, la retro-camera, il portellone elettrico con sistema Virtual Pedal, sensore inclinazione e Safe System.

Successivamente entreranno nella gamma anche le versioni Sportline e la variante sportiva RS.

L’arrivo sulle strade è previsto a partire dal mese di giugno 2024.