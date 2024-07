09/04/2024

Veicolo di riferimento del segmento B, la Renault Captur 2024 è compatta all’esterno (4,23 m) ma spaziosa all’interno, con un abitacolo modulabile che si adatta ai diversi usi ed esigenze della clientela. Renault Captur adotta il nuovo linguaggio di stile ideato da Gilles Vidal, Direttore del Design Renault.



Il design è caratterizzato da linee tese e precisione dei dettagli, ottenendo un look dinamico e moderno. L’inedito frontale, che lo rende ancora più distintivo, accoglie una calandra sfaccettata, logo Nouvel’R incorporato nella calandra, cofano più alto e più orizzontale.

Per raffreddare il motore, il frontale prevede una presa d’aria orizzontale posizionata sopra la lama aerodinamica ed un’altra nel paraurti. I nuovi gruppi ottici anteriori sono dotati di serie di tecnologia Full LED in tutti gli allestimenti.

L’estetica esterna ed interna più espressiva el nuovo Captur si trasforma in un mix di eleganza e sportività nel nuovo allestimento Esprit Alpine.



L’abitacolo è impreziosito dalle sellerie inedite e dai nuovi driver display. Il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato offre il meglio della tecnologia di bordo con Android Automotive 12. Con un’architettura elettronica nuova, la sicurezza si esprime ai massimi livelli con dispositivi di assistenza alla guida di ultima generazione, tra cui la guida ibrida predittiva e l’Active Driver Assist, per una guida autonoma di livello 2.



Il nuovo Renault Captur sarà disponibile con quattro motorizzazioni, tra cui il motore E-Tech full Hybrid da 145 CV. Il sistema Extended Grip, disponibile in funzione delle versioni, ottimizza la trazione indipendentemente dalle condizioni della strada.

Sono previsti tre allestimenti: Evolution, Techno ed Esprit Alpine. Il primo offre Flexwheel da 17 pollici, protezione sottoscocca e profili inferiori dei cristalli in vernice nera opaca.



La versione Techno si distingue per i cerchi in lega da 18 pollici, protezione sottoscocca e profili inferiori dei cristalli in tinta nero lucido. Infine, il nuovo Esprit Alpine si arricchisce di logo specifici colore Ice Black, cornici dei finestrini nero lucido, cerchi da 19 pollici con dimensioni e design specifici, lama aerodinamica e paraurti anteriori e posteriori color grigio scisto opaco. Sono disponibili sei tinte di carrozzeria: Bianco Perla, Grigio Cassiopea, Nero Étoilé, Grigio Aviation, Blu Iron e Rosso Passion.

Il lancio commerciale in europa previsto a partire da Aprile 2024.