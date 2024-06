24/05/2024

Vettura dal design ricercato ed iconico, la concept car Mercedes AMG PureSpeed è un'auto a due posti completamente aperta, senza tetto né parabrezza, un omaggio alle corse automobilistiche. La concept rappresenta un'anticipazione del primo modello della serie Mercedes-Benz Mythos.



Mercedes AMG PureSpeed propone un design da racing car senza compromessi insieme a materiali e tecnologia innovativi. La serie limitata a 250 esemplari sarà disponibile solo per gli appassionati estimatori di Mercedes Benz.

Uno degli elementi più caratteristici è rappresentato dal sistema HALO che sostituisce l’A-pillar. Questo elemento, derivato dalle monoposto di Formula 1, consiste in una staffa collegata alla carrozzeria del veicolo che serve a proteggere gli occupanti, in caso di incidente. Sono inclusi due caschi ottimizzati dal punto di vista aerodinamico, progettati e realizzati appositamente per la Concept Mercedes AMG PureSpeed. Gli interni aggiungono ulteriori elementi come l’orologio specifico realizzato da IWC Schaffhausen.



Mercedes AMG PureSpeed presenta una silhouette bassa e adotta molte caratteristiche derivare dalla hypercar Mercedes AMG ONE. Il design delle ruote è caratterizzato dal rivestimento in fibra di carbonio sui copriruota anteriori e posteriori.



Tipici di una vettura sportiva sono il cofano lungo e il frontale molto basso con un pronunciato shark nose. Il design del frontale è simile a quello della Mercedes AMG ONE con un'ampia presa d'aria inferiore con scritta AMG e una stella Mercedes scura e cromata sul muso.



La verniciatura, una tonalità che va dal rosso Le Mans al grigio grafite con un motivo AMG nero, richiama la combinazione di colori della vettura Mercedes vincitrice della Targa Florio del 1924 in Sicilia.