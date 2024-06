19/06/2024

Audi e-tron GT rappresenta l’apice dell’evoluzione sostenibile del brand e abbina prestazioni di riferimento a un design emozionale. Il restyling tecnico ed estetico punta su un look più filante un’autonomia fino a 609 km grazie a nuovi powertrain che erogano sino a 925 CV, una potenza di ricarica più elevata (320 kW in DC) e un comportamento dinamico che, grazie alle sospensioni attive, offre sia comfort che prestazioni da sportiva pura.



L’intera gamma è caratterizzata dal design bidimensionale (2D) dei quattro anelli: in bianco Polare per Audi S e-tron GT, in grigio Antracite per le varianti RS. Per la gamma colori, le novità sono rappresentate dalla tinta verde Bedford metallizzato, riservata ad Audi RS e-tron GT performance, e dalla finitura grigio Nuvola metallizzato, dedicata a entrambe le varianti RS. Rivista la gamma cerchi con l’introduzione di nuovi design da 20 e 21 pollici.



Il restyling della gamma Audi e-tron GT si estende anche all’abitacolo. La luce di benvenuto alle portiere proietta al suolo un rombo rosso, simbolo Audi Sport. Il nuovo volante dalla corona appiattita nella sezione superiore e inferiore, di serie per l’intera gamma, presenta la marcatura rossa a ore 12, ispirata al motorsport. I rivestimenti interni vedono l’uso di materiali sostenibili quali il tessuto Cascade e la microfibra Dinamica.



Tra le dotazioni a richiesta spicca il tetto panoramico a trasparenza adattiva. La rinnovata gamma Audi e-tron GT adotta motori sincroni a magneti permanenti (PSM). Audi S e-tron GT può contare su di una potenza massima di 680 CV. Audi RS e-tron GT eroga 856 CV, mentre la top di gamma Audi RS e-tron GT performance raggiunge i 925 CV. Il lncio commerciale è programmato a partire da settembre.