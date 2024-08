Audi RS3 2024

21/08/2024

Audi RS3 si aggiorna, sia nella versione Sportback che Sedan, mostrando un look più scolpito e filante. Al propulsore 5 cilindri 2.5 TFSI da 400 CV e 500 Nm di coppia si affiancano gli affinamenti dedicati all’elettronica, al sistema RS torque splitter, al controllo di trazione e alle sospensioni a regolazione adattiva DCC.



Il nuovo setup permette alla nuova Audi RS 3 di migliorare ulteriormente le sue performance. Alla base delle sue elevate prestazioni vi è l’integrazione, mediante un’unica centralina, degli input provenienti dalla trazione integrale quattro, dalla gestione selettiva della coppia sulle singole ruote.



Tra le dotazioni sono presenti i pneumatici semi-slick Pirelli P Zero Trofeo R, i freni carboceramici, i paraurti ispirati al motorsport, un’inedita firma luminosa, estrattore di derivazione racing e sedili a guscio in carbonio.

Il lancio comemrciale è previsto a partire dal quarto trimestre 2024.