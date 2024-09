05/09/2024

La Volvo EX90 2025, a trazione completamente elettrica, è la nuova ammiraglia di Volvo Cars che definisce nuovi standard per il marchio in termini di sicurezza, sostenibilità e tecnologia. La vettura è la prima auto Volvo alimentata da un sistema di calcolo centrale core computing.



Il computer di bordo dotato di IA è basato sulla piattaforma NVIDIA DRIVE. Questo sistema interagisce con la piattaforma Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies, Inc. e con il software sviluppato dagli ingegneri di Volvo Cars per gestire le funzioni all'interno dell'auto, dalla sicurezza al sistema di infotainment, fino alla gestione della batteria.



Concepita come vettura intelligente e connessa grazie a Google integrato, l'EX90 è dotata di una serie di sensori, tra cui radar, telecamere e un lidar fornito da Luminar.



EX90 è la prima auto Volvo a essere dotata di un sistema lidar, la prima Volvo progettata per la ricarica bidirezionale e anche la prima vettura al mondo a offrire la modalità Abbey Road Studios, inclusa nell'impianto audio Bowers & Wilkins.