16/09/2024

Land Rover Range Rover Sport SV Edition Two offre un nuovo design con quattro nuovi temi, ogmuno dei quali curato per offrire una particolare personalità: Blue Nebula Matte, Ligurian Black Gloss, Marl Grey Gloss e Sunrise Copper Satin.



Ognuna accosta tinte esterne uniche a nuove finiture in fibra di carbonio e sedili SV Performance. La vettura presenta anche un marchio esclusivo sullo splitter anteriore, sulla consolle centrale, sulle soglie e sulle luci sottoporta, un segno che la rende riconoscibile.



Range Rover Sport SV è la Range Rover Sport più potente e dinamica di sempre, che unisce prestazioni e dinamismo a lusso e raffinatezza. Equipaggiata con un motore a benzina Twin-Turbo MHEV V8 4,4 litri da 635 CV, accelera da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e raggiunge la velocità massima di 290 Km/h.

di Grazia Dragone