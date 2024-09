Lotus Theory 1

26/09/2024

Lotus guarda al futuro della mobilità attraverso la concept car Theory 1, punto di partenza per un rinnovamento della gamma.

Il nuovo progetto racchiude tre principi fondamentali: digitale, naturale e analogico (DNA). Attraverso la loro fusione si ottiene una vettura in grado di semplificare e migliorare l’esperienza di guida, adattata perfettamente al conducente.



Tutto ciò è possibile grazie al sistema di guida immersivo e intuitivo LOTUSWEAR, una soluzione che rende la vita a bordo personalizzata per ogni occupante.

Sono disponibili cinque modalità di guida: Range, Tour, Sport, Individual e Track, che offrono comfort e migliorano la guida e la capacità dinamica, oltre ad adattarsi all'ambiente circostante.



La propulsione è elettrica e assicura prestazioni eccezionali, sostenute da soluzioni tecniche aerodinamiche attive e passive avanzate.

L’abitacolo è sportivo, configurato con tre posti e una posizione centrale di guida, con un passeggero su ciascun lato, situato dietro il conducente.Il sedile centrale offre al guidatore la migliore visibilità e un facile accesso a tutti i comandi.



Tra le dotazioni spiccano i pneumatici Pirelli su misura della famiglia P Zero e i più recenti sistemi frenanti di AP Racing.