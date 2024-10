Citroen 5 Aircross Concept

15/10/2024

Citroen C5 Aircross Concept anticipa il prossimo del segmento C, un modello accessibile ad un’ampia platea e ricco di carattere. Progettata sulla piattaforma STLA Medium del Gruppo Stellantis, la C5 Aircross Concept è un veicolo dai volumi pieni e generosi e superfici fluide. L’altezza è contenuta e lo sbalzo posteriore è esteso.



Nella parte anteriore, il muso del cofano è ribassato, mentre nella parte posteriore il tetto arretra, il portellone posteriore è verticale, l’abitacolo è ricurvo, i finestrini laterali sono dotati di appendici aerodinamiche e le luci posteriori, Citroen Light Wings, sono tagliate a filo.



C5 Aircross Concept abbandona le linee morbide per adottare un’impostazione più solida e geometrica. La vettura è stata progettata per ottimizzare sia l’efficienza che il design, mentre a bordo troviamo un’area benessere che evoca il comfort di un salotto, dove i cinque occupanti potranno rilassarsi e viaggiare.