22/10/2024

Renault 4 E-Tech Electric attinge il suo dna dall’iconico modello nato negli anni Sessanta, reintepretato in veste moderna e sostenibile. Elettrica e connessa, la vettura fu preannunciata al Salone di Parigi nel 2022 con la showcar 4EVER Trophy.



Adatta non solo per la guida quotidiana, l’auto si distingue per elementi come il tetto apribile in tessuto, il design retro-futuristico, modularità e bagagliaio generoso. Ricco il corredo di dotazioni pensate per il comfort e la sicurezza, che include ADAS, sistema antislittamento avanzato Extended Grip, OpenR Link e Reno, l’avatar ufficiale di Renault.



Renault 4 E-Tech Electric trova il suo posto ideale nel segmento B, appena sopra Renault 5 E-Tech Electric. Mentre Renault 5 E-Tech Electric si rivolge a chi ama le city car con linee da berlina, Renault 4 E-Tech Electric si rivolge a chi preferisce le linee e l’abitabilità di un SUV.



Le prestazioni come l’abitabilità, il centro di gravità ribassato, la tenuta di strada, la funzione One Pedal e l’autonomia fino a 400 km sono possibili grazie alla piattaforma dedicata AmpR Small, unica in Europa e condivisa con Renault 5 E-tech Electric.