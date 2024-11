Skoda Kodiaq RS 2025

31/10/2024

La seconda generazione del modello Skoda Kodiaq RS aggiorna design e attitudine al dinamismo, con l’offerta di un significativo aumento di potenza. Il nuovo motore a benzina 2.0 TSI eroga fino a 265 CV, 20 CV in più rispetto all’unità precedente.



Inoltre, la trazione integrale assicura la massima aderenza su tutte le superfici, mentre i dischi freno ventilati e le pinze dei freni a due pistoncini sull'asse anteriore forniscono la massima potenza frenante.



Per quanto riguarda il design, la vettura si distingue per i dettagli esterni in nero lucido che si estendono fino al montante D, paraurti sportivi e fari a LED Matrix. I terminali di scarico in acciaio sono visibili sotto il paraurti posteriore, mentre i cerchi in lega Elias da 20 pollici presentano una finitura nera lucida.



A bordo spiccano lo sterzo progressivo, DCC Plus e il sistema audio Canton. I clienti possono scegliere tra due Design Selection: Design Selection RS Lounge e l’opzionale Design Selection RS Suite.



Kodiaq RS è disponibile con una scelta di otto finiture esterne: una tinta unita e sette vernici metallizzate, tra cui il nuovo Bronx Gold Metallic. Il lancio commerciale è previsto durante il 2025.