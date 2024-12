05/12/2024

La serie speciale Maserati GranTurismo 110 Anniversario celebra e racconta 110 anni di stile e performance del Tridente.



Disponibile in 110 unità, è proposta in due configurazioni da 55 esemplari ciascuna: la prima in color Rame Folgore e la seconda nell’esclusivo colore Blu Inchiostro, entrambe con finiture dedicate, cerchi con dettagli black and copper e con interni in Econyl denim o black e cuciture in color rame o blu.



La particolarità di questa serie limitata è il logo creato in esclusiva per l’anniversario: il Tridente, seguito dalle cifre 110 con un lettering inclinato. Lo stesso logo è presente anche sulla monoposto elettrica Tipo Folgore che gareggia nel campionato ABB FIA Formula E World Championship.