10/12/2024

La concept Jaguar Type 00 sfida le convenzioni in fatto di design, configurandosi come un veicolo del futuro. Il look è visionario e si avvale di un cofano lungo, profilo da fastback, tetto a tutta lunghezza e cerchi in lega da 23 pollici. Il nuovo volto combina superfici verticali e piene con il nuovo logo Jaguar.



Una firma luminosa frontale sottolinea gli angoli della vettura, conferendole larghezza e solidità. Il profilo laterale è dominato da proporzioni audaci, mentre due porte ad ali di farfalla svelano un ambiente interno accogliente.

Troviamo, inoltre, un portellone posteriore senza vetro e il tetto panoramico con vetri armonizzati. Type 00 è presentato in due colori, denominati Miami Pink e London Blue.



Il primo è una tonalità Rose Rhodon Satin, denominato Miami Pink in onore dei colori pastello dell'iconica architettura Art Deco della città, ma richiama anche il tipico colore rosa che l'ottone assume con il tempo. L’altro, invece, fa riferimento alla sua eredità britannica, una tinta Inception Silver Blue, ispirato al blu argento opalescente degli anni 60.

>br>L’abitacolo è caratterizzato da tre linee di ottone rifinite a mano che percorrono la lunghezza dell'interno. Troviamo tre materiali principali: l’ottone, la pietra di travertino e i tessuti, armonizzati fra loro e in grado di creare un'atmosfera unica. Tra le soluzioni più particolari spiccano, nascoste dietro una porta motorizzata, tre totem composti da materiali naturali come l’ottone, il travertino e l’alabastro.



Posizionando uno dei totem all'interno della console centrale, l'atmosfera dell'abitacolo viene personalizzata, dall'illuminazione al suono, fino alla grafica dello schermo, ogni elemento riflette le proprietà del materiale scelto.

Jaguar adotta anche un nuovo logo. Il monogramma del brand è rappresentato in modo artistico ed incorpora la j e la r, attraverso una grafica lineare.



Costruita nel Regno Unito, la prima Jaguar di nuova generazione sarà una GT a quattro porte che sarà presentata alla fine del 2025, avrà un'autonomia fino a 770 km.