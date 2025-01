02/01/2025

Audi Q5 Sportback 2025, seconda generazione del SUV coupé, coniuga l’identità Q con la sportività delle linee di una coupé. La nuova serie è caratterizzata da un design muscolare, da interni rinnovati e dalla piattaforma modulare PPC (Premium Platform Combustion).



Il nuovo veicolo offre la tecnologia mild-hybrid (MHEV) il cui cuore è rappresentato dal powertrain generator (PTG), composto da: motore elettrico, elettronica di potenza e sistema di raffreddamento dedicato.

In abbinamento è presente una batteria da 1,7 kWh in grado di erogare sino a 24 CV e 230 Nm di coppia, mentre in fase di decelerazione recupera energia, agendo da alternatore e rendendo possibile la frenata elettroidraulica.



In presenza di pendenze lievi e in fase di manovra, l’auto può affidarsi alla trazione elettrica garantita dal PTG, mentre in altre situazioni, come nella guida urbana a bassa velocità o nel traffico, il propulsore a elettroni integra l’azione del motore termico.

La nuova Audi Q5 Sportback è disponibile con tre motorizzazioni, tutte caratterizzate dalla tecnologia MHEV plus a 48 Volt e dalla trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti.



Il propulsore 2.0 TFSI da 204 CV è proposto nelle configurazioni a trazione anteriore o integrale quattro ultra. Il motore 2.0 TDI da 204 CV è offerto con trazione integrale quattro ultra. Al top della gamma si colloca Audi SQ5 Sportback, con un V6 3.0 TFSI MHEV plus da 367 CV e della trazione quattro ultra.

Alla tecnologia mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt si affiancano l’architettura elettronica E3 1.2, il sistema operativo Android Automotive OS e la seconda generazione della tecnologia OLED dedicata ai proiettori posteriori.



Agli interni sono dedicati ben 13 pacchetti di personalizzazione. Audi Q5 Sportback beneficia dell’interazione tra l’intelligenza artificiale e l’assistente vocale. Audi Q5 Sportback è proposta con assetto standard o sportivo. Il lancio commerciale è previsto a partire dal secondo trimestre 2025.