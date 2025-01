15/01/2025

Mazda MX-30 e-Skyactiv R EV 2025 è disponibile a partire dalla primavera ed offre nuove combinazioni per la carrozzeria, un design interno più curato, una connettività migliorata e una special edition, la Nagisa.



Introdotta sul mercato nel 2023, la vettura è la proposta della gamma nel segmento delle ibride plug-in compatte. Il nuovo modello si presenta con alcune novità. Troviamo tre combinazioni cromatiche multitono: Carrozzeria Ceramic White con tetto Brilliant Black; Carrozzeria e tetto Jet Black con elemento laterale Silver e Carrozzeria Soul Red Crystal con tetto ed elemento laterale Brilliant Black. L’HMI (Human Machine Interface) e la connettività sono migliorate grazie al display centrale più grande, che misura ora 10,25 pollici.



La nuova versione speciale Nagisa è disponibile in tre colorazioni multitono che abbinano carrozzeria ed elemento laterale in Zircon Sand, Machine Gray o Ceramic White con il tetto nero. I cerchi in lega da 18 pollici nero metallizzato e l’ala anteriore placcata in nero sottolineano il mood sportivo della vettura.



Il powertrain PHEV in serie e-Skyactiv R-EV è stato omologato secondo i canoni Euro 6e. Il motore elettrico assicura una potenza massima di 125 kW/170 CV, mentre il motore rotativo a benzina monorotore utilizza i suoi 55 kW/75 CV e 117 Nm per alimentare un generatore che ricarica la batteria durante la marcia.