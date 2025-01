Mazda CX-60 2025

22/01/2025

Il restyling di Mazda CX-60 offre prestazioni migliorate, interni raffinati e tecnologie avanzate. La nuova generazione, in arrivo da marzo 2025, assicura un’esperienza di guida appagante grazie al sistema di sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante e alla configurazione multilink al posteriore.



Il catalogo delle tinte aggiunge l’elegante Zircon Sand Metallic, che sia ffianca a quelle già disponibili. La propulsione punta sul motore ibrido Plug In e-Skyactiv G PHEV da 327 e motore ibrido diesel e-Skyactiv D sia da 200 CV. Entrambi sono dotati di tecnologia Mazda M Hybrid 48Ve abbinati alla trasmissione automatica a 8 rapporti.



A bordo troviamo materiali di alta qualità come il vero legno d’acero, la pelle Nappa e tessuti giapponesi. Tra le versioni disponibili debuttano due nuove top di gamma, Homura Plus e Takumi Plus.