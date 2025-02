06/02/2025

La nuova Mazda6e rappresenta l’ultima novità full electric della gamma. La berlina è disponibile con una batteria da 68,8 kWh che permette un’ autonomia fino a 479 km ed è abbinata a un motore elettrico da 190 kW (258 CV). Dedicata alle lunghe percorrenze, la versione con batteria da 80 kWh assicura un’autonomia fino a 552 km ed il motore elettrico eroga 180 kW (245 CV).



La Mazda6e si presenta con linee evolute del linguaggio di design Kodo: Soul of Motion. La linea del tetto bassa e la silhouette di una coupé a coda corta danno un’impronta sportiva. Gli interni propongono spazi ampi e confortevoli, mentre il tetto panoramico illumina l’ambiente con la luce naturale.



La Mazda6e è disponibile in due allestimenti: Takumi e Takumi Plus ed è attesa nelle concessionarie italiane durante l'estate 2025.