12/02/2025

Audi Q4 40 e-tron amplia la gamma dei SUV compatti full electric disponibili e si configura quale nuova versione d’ingresso. La batteria in dotazione da 63 kWh (59 kWh netti) consente un'autonomia elettrica fino a 412 km e un tempo di ricarica dal 10% all'80% in 24 minuti.



Grazie alla potenza di ricarica in corrente continua da 165 kW, sarà possibile ripristinare fino a 150 km in dieci minuti. Caratterizzate dalla trazione posteriore, come le versioni 45 e-tron da 286 CV, Audi Q4 40 etron e la variante Audi Q4 Sportback 40 e-tron erogano una potenza massima di 204 CV e scattano da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi con una velocità massima, limitata elettronicamente, di 160 km/h. Al retrotreno agisce un motore sincrono a magneti permanenti da 150 kW (204 CV).



Audi Q4 40 e-tron si avvale di un app store integrato che consente di accedere in modo diretto alle applicazioni attraverso l'interfaccia multimediale MMI.



Le nuove Audi Q4 40 e-tron e Audi Q4 Sportback 40 e-tron sono disponibili a partire da metà febbraio 2025 e sono equipaggiate con il pacchetto di navigazione MMI plus, i servizi Audi connect navigation & infotainment, la strumentazione digitale Audi virtual cockpit da 10,25 pollici, sedili riscaldabili e portellone elettrico.