Volvo XC60 2025

20/02/2025

Volvo XC60 si rinnova e offre aggiornamenti in termini di design, comfort e tecnologia. Gli esterni si presentano con un aspetto più contemporaneo. La vettura cinque posti premium adotta una nuova presa d'aria con il logo del brand, nuove opzioni per i cerchi e luci posteriori più scure.



Nel catalogo delle tinte vengono introdotte due tonalità: Forest Lake e Aurora Silver. Inoltre, per la prima volta sulla XC60 sarà disponibile anche la colorazione Mulberry Red.



Gli interni sono caratterizzati da un mix di elementi decorativi e da nuovi materiali pregiati, come il e il Navy Herringbone Weave.

Il suv offre uno schermo touch centrale da 11,2 pollici, più grande e autoportante, che ottimizza l'esperienza di guida della vettura. Per un'esperienza a bordo ancora più appagante sono disponibili su richiesta le sospensioni pneumatiche e i finestrini in vetro laminato.



La XC60 è anche dotata della moderna tecnologia di Volvo per la purificazione dell'aria. Il sound dalla qualità elevata garantito dall'impianto Bowers & Wilkins High Fidelity, caratterizzato da diffusori con griglia dalla nuova geometria.