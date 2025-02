Opel Corsa Yes 2025 Special Edition

Opel Corsa Yes 2025 26/02/2025

La nuova edizione speciale Opel Corsa Yes propone tre nuovi colori esclusivi: Eukalyptus Green, Kobalt Blue e Kiss Red. Troviamo, inoltre, numerose caratteristiche della versione GS di livello superiore incluse di serie.



L’agile city car è disponibile con motore ibrido a 48 volt o a combustione. L'aspetto della Opel Corsa Yes è enfatizzato da soluzioni estetiche specifiche come il tetto nero di serie, il Blitz nero sul frontale Opel Vizor e la scritta Corsa sul posteriore.



Questa edizione limitata adotta cerchi in lega bicolore da 16 pollici di serie. A bordo, i dettagli si abbinano al rispettivo colore esterno e troviamo i sedili sportivi neri multiregolabili dal comfort elevato.

di Grazia Dragone