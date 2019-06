Citroen: baby guidatori al volante

Festeggia i cento anni di storia Citroen e rivolge una particolare attenzione ai conducenti del futuro dedicando un programma di apprendimento della guida, già a partire dai 10 anni di età: Young Driver by Citroen.



Insegnare già in tenera età i primi approcci della guida permette di formare conducenti più responsabili. Infatti, gli allievi che hanno avuto lezioni in giovane età hanno in media il 60% di incidenti in meno quando sono al volante. In Francia, con la guida assistita, i giovani dai 15 anni in su possono iniziare prima.



Il programma promosso da Citroen ha già ottenuto grande riscontro nel Regno Unito, con 700.000 lezioni già impartite. Per la prima volta in Francia, Young Driver parte il 15 giugno. In dettaglio, viene allestita una scuola guida per una giornata, dove far incontrare bambini e genitori.



La lezione, della durata di 30 0 60 minuti, si svolge a bordo di una vettura Citroën C3 con doppi comandi insieme a un istruttore ufficiale, su un circuito sicuro e appositamente allestito, con cartelli stradali e semafori. Si potrà imparare a regolare il sedile, inserire le marce, parcheggiare in tutta libertà. Condividi su FaceBook e altri Network | Tweet