Opel: tris di novità

Opel rivede stile e dotaOpelzioni della sua gamma commerciale, declinabile e configurabile secondo le differenti esigenze della clientela. Le versioni furgone, cassone fisso e ribaltabile, van doppia cabina e i vari allestimenti rendono i modelli Combo, Vivaro e Movano veicoli di riferimento sul mercato.



Vivaro, lanciato nel 2001, è stato finora prodotto in oltre un milione di unità. L’attuale generazione di Movano, il van più grande della famiglia Opel, ha registrato circa 170.000 immatricolazioni e si posiziona tra i dieci veicoli più venduti della sua categoria.

L’ultima generazione di Opel Combo, il van compatto, è stata lanciata sul mercato nel 2018 ottenendo anche significativi riconoscimenti.Tra le interessanti novità compare una versione elettrica a batteria del modello Vivaro.



I tre modelli facilitano le esigenze professionali grazie alle funzioni di comfort e tecnologia.

L’offensiva Opel nel segmento commerciale sembra ottenere i risultati attesi dalle strategie aziendali. Secondo i dati ufficiali, sono stati immatricolati ben 33.000 vendite di van nel primo trimestre dell’anno, con un aumento del 35% rispetto allo stesso periodo del 2018. Da gennaio a marzo la quota di mercato è cresciuta di 0,6 punti percentuali, raggiungendo il 4,7 %.



Nello stesso periodo la crescita in Italia è stata superiore alla media europea, toccando il 62% nei volumi e facendo da traino per il risultato in Europa.

Nell'ambito del piano aziendale Opel si è posta l'obiettivo di aumentare le vendite di veicoli commerciali leggeri del 25% entro il 2020.