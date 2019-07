Officina Meccanica di Alfredo Ferrari

09/07/2019 di Domenico Scalera Museo Motori Ferrari: tecnologia ed ingranaggi in vista. Spazio anche al Motorsport F1-90 e Ferrari Dino 206 GT

Speciale Museo Ferrari Dopo aver apprezzato l’esposizione esterna delle supercar commerciali Ferrari e l’appassionante collezione dei “Capolavori senza tempo”, siamo passati a visitare l’ultimo ambiente dedicato ai motori Ferrari, realizzato all’interno dell’officina perfettamente restaurata dove il padre di Enzo lavorava. Qui è possibile ammmirare i propulsori più sperimentali e vedere da vicino i meccanismi perfetti dei motori Turbo, le Power Unit di Formula 1, i motori V12 e V8 per poi passare ai motori meno potenti da 1 e 6 cilindri progettati per le vetture da pista e da strada, che tante soddisfazioni hanno regalato alla Ferrari e a tutti i tifosi del Cavallino Rampante.



Nello showroom era esposta anche la monoposto Formula 1, F1-90 del 1990 guidata da Alan Prost che vinse il Gran Premio di Francia, conquistando la 100 esima vittoria della Scuderia Ferrari in Formula 1. Il pilota francese vinse ben 5 Gran Premi e sfiorò il titolo mondiale che fu invece conquistato da Ayrton Senna. Per la categoria racing è presente la Ferrari 488 Pista del 2018 con motore V8 – 90° Twin Turbo con 3902 di cc. Altro emblema della sportività è la Ferrari Dino 206 GT del 1967 con motore V8 a 65°, dedicata al figlio di Enzo appunto “Dino” che venne a mancare nel 1956. A lui fu dedicato il primo modello stradale 206 GT, presentato in anteprima al Salone dell’auto di Torino nel 1967: fu il primo motore stradale V6 nella storia della Ferrari.



