Modena Cento Ore 2022: si scaldano già i motori

Annunciata la nuova edizione dell’evento motoristico Modena Cento Ore, programmato dal 2 al 7 ottobre del 2022 e che prevede un coinvolgente coast to coast, gare in circuito e varie prove speciali.



I preparativi sono in corso per assicurare la perfetta combinazione di elementi come auto iconiche, sportività, turismo, scenari paesaggistici memorabili. Il percorso include prove speciali in salita su strade chiuse e 3 gare sui circuiti di Imola, Misano e Mugello, un’esperienza dove non mancheranno occasioni di convivialità da vivere in località esclusive, attraversando l’Italia da est a ovest.



Dopo le verifiche e l’esposizione delle vetture il 2 ottobre a Milano Marittima, nella mattinata di mercoledì 3 ottobre i partecipanti si trasferiranno all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, per la prima gara in circuito.

Il percorso attraverserà poi Emilia-Romagna e Toscana con 2 prove speciali sui colli bolognesi.

La seconda tappa del 4 ottobre partirà con la gara sul tracciato del Misano World Circuit Marco Simoncelli e dopo pranzo i concorrenti si sfideranno in due prove speciali sugli Appennini.



Mercoledì 5 ottobre la terza tappa proporrà due prove speciali nello scenario dei colli fiorentini e si concluderà con la gara al Mugello Circuit. La serata sarà organizzata nel cuore di Firenze.



La quarta ed ultima tappa vedrà i concorrenti sfidarsi nelle ultime 3 prove speciali nell’Appenino Tosco-Emiliano. La competizione si concluderà, infine, nel centro di Modena, centro pulsante della Motor Valley.



Oltre alla competizione e a momenti di esaltante sportività, l’evento Modena Cento Ore guarda anche alla sostenibilità, confermandosi per il settimo anno consecutivo come l’unico evento di settore ad emissioni zero, grazie all’ adozione del protocollo CarbonZero, che prevede la piantumazione di decine di nuovi alberi nell’Appennino Tosco-Emiliano a completa compensazione delle emissioni residue di CO2.