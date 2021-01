Dakar 2021, tutto pronto al Via

Tutto pronto per la seconda edizione della Dakar in Arabia Saudita. La carovana del Rally Ride prenderà il via domani 3 gennaio: la prima tappa parte da Jeddah diretta a Bisha con un totale di 623 km da percorrere di cui 277 saranno di speciale. Pertanto è vietato sin da subito sbagliare.



La Dakar giunta alla 43^ edizione, si conferma anche per il 2021 come il rally più duro del mondo. Si correrà per la seconda volta in Medio Oriente, su un percorso di 7.646 km. I concorrenti dovranno affrontare 12 durissime tappe su terreni misti, dalle veloci piste su ghiaia alle dune di sabbia soffice nel deserto del “Quarto Vuoto”. Nel 2021 gli speciali completamente rivisti rispetto allo scorso anno, punteranno più sulla buona navigazione che sulla velocità. Questa gara, quindi, si annuncia più impegnativa che mai dal punto di vista strategico. Dopo il breve Prologo di 11 km del 2 gennaio per salutare il limitato pubblico presente per via della pandemia, ci saranno 12 giorni di gara con traguardo a Jeddah il 15 gennaio dopo ben 4.676 km di prove cronometrate. La giornata di riposo per i concorrenti è stata programmata per il 9 Gennaio a Ha'il. Tra le novità quest’anno è stata introdotta la nuova categoria della Dakar Classic riservata ai veicoli storici.



Tappe della Dakar 2021

Eccole tutte le tappe previste per la competizione motoristica, valide per tutte le categoria in gara, sono previsti 2 loop:



Stage 1 - 3 gennaio > Jeddah – Bisha 623 km Totali - 277 km Speciale

Stage 2 - 4 gennaio > Bisha – Wadi Ad-Dawasir 685 km Totali - 487 km Speciale

Stage 3 - 5 gennaio > Wadi Ad-Dawasir – Wadi Ad-Dawasir 629 km Totali - 403 km Speciale

Stage 4 - 6 gennaio > Wadi Ad-Dawasir – Riyadh 813 km Totali - 337 km Speciale

Stage 5 - 7 gennaio > Riyadh – Al Qaisumah 662 km Totali - 456 km Speciale

Stage 6 - 8 gennaio > Al Qaisumah - Ha’il 618 km Totali - 448 km Speciale

Giornata di Riposo – 9 gennaio > Ha’il

Stage 7 - 10 gennaio > Ha’il – Sakaka 737 km Totali - 471 km Speciale

Stage 8 - 11 gennaio > Sakaka – Neom - 709 km Totali 375 km Speciale

Stage 9 - 12 gennaio > Neom – Neom 579 km Totali - 465 km Speciale

Stage 10 - 13 gennaio > Neom - Al-`Ula 583 km Totali - 342 km Speciale

Stage 11 - 14 gennaio > Al-`Ula – Yanbu 557 km Totali - 511 km Speciale

Stage 12 - 15 gennaio > Yanbu – Jeddah 452 km Totali - 225 km Speciale



I Numeri della Dakar 2021

I piloti e copiloti iscritti alla Dakar 2021 alla guida di 321 veicoli sono in totale 555. In gara ci saranno anche 16 donne. Rispetto alla Dakar 2020 c’è stata una piccola riduzione degli iscritti a causa della pandemia da Covid-19: l’anno scorso hanno gareggiato 561 equipaggi. I mezzi al via della Rally Ride sono così divisi: 108 Bikes, 21 Quads, 124 tra Cars, T3 Light Prototypes e SSV, 42 Camion e 26 veicoli storici. Sul podio delle nazioni con più drivers troviamo la Francia, seguita dalla Spagna e dalla Reppubblica Ceca.