Dakar 2021: trionfa Peterhansel

Si conclude l’avvincente Dakar 2021 con la vittoria di Stéphane Peterhansel, veterano della competizione che entra nella storia, diventando l'unico pilota ad aver vinto in tre continenti diversi.



Le 12 tappe hanno visto i partecipanti impegnati in un percorso di oltre 8.000 km in questa 43esima edizione, impegnativa sia sul piano fisico che emotivo. Dei 286 veicoli schierati alla partenza solo 193 veicoli hanno completato il tracciato, organizzato per la seconda volta in Arabia Saudita.

La classifica generale finale del rally comprende 63 moto, 11 quad, 49 auto, 41 veicoli leggeri e 29 camion. Inoltre, 19 concorrenti che si sono dovuti ritirare prematuramente dalla competizione.



La categoria auto vede la consacrazione di Mister Dakar, un vero e proprio maestro della specialità, nonostante l’atteggiamento competitivo e sfidante di altri aspiranti alla vittoria finale come: Yazeed Al Rajhi, Sébastien Loeb, Giniel De Villiers, Martin Prokop, Yasir Seaidan, Ma-thieu Serradori e Bernhard Ten Brinke, per citarne alcuni.

Il clima non ha intimidito Peterhansel, che ha preso il comando durante la terza tappa. La lotta per il titolo si è ridotta il giorno successivo ad una battaglia a tre, fra gli occupanti del podio dello scorso anno.



Le battute d'arresto incontrate da Carlos Sainz ha determinato il duello tra la Mini numero 302 e il Toyo-ta Hilux guidato da Nasser Al-Attiyah. Il francese non ha mai esitato e il suo vantaggio è aumentato considerevolmente durante l’unica tappa vinta quest'anno, a tre giorni dal traguardo. Ciò è stato sufficiente per assicurarsi il suo 14esimo titolo.



Al traguardo di Jeddah, Kevin Benavides vince nella categoria moto, ottenendo la consacrazione alla sua quinta partecipazione. L'argentino ha superato le delusioni passate, soprattutto quella del 2018, quando il titolo sembrava essere alla sua portata. Durante questa edizione ha colto il suo momento ed è riuscito a resistere agli attacchi dei suoi agguerriti avversari, tra cui Sam Sunderland ma anche Ricky Brabec.



Ma le soddisfazioni per l’Argentina non finiscono qui, uno dei connazionali di Benavides, Manuel Andújar, conquista il titolo nella specialità quad. Il podio finale della categoria è stato completato dal cileno Giovanni Enrico e dall'americano-argentino Pablo Copetti, rendendo questa edizione una vera festa latina.



Come nel 2019, la categoria dei veicoli leggeri è stata dominata da un altro latino, il cileno Chaleco López. Durante la sua decima Dakar ha dovuto fronteggiare un'orda di esordienti dal ritmo impegnativo e incalzante.

Tra loro c'erano Seth Quintero, che ha vinto due tappe, Kris Meeke, che ha fatto altrettanto, ma anche Cristina Gutiérrez, la prima donna ad ottenere una vittoria alla Dakar dal 2005. Il veterano cileno ha in nome della sua esperienza è riuscito a superare ostacoli e sfidanti per salire trionfante sul podio.



Nella corsa dei camion, il gradino più alto del podio è stato attribuito al russo Dmitry Sotnikov. La categoria Dakar Classic, infine, che per la sua prima edizione ha accolto veicoli del XX secolo, è stata vinta da Marc Douton al volante di un Sunhill Buggy.



Come in ogni edizione, anche quest’anno l’ombra di una tragica notizia stempera gli entusiasmi del podio. La morte del motociclista francese Pierre Cherpin è una nube che si addensa sulla competizione. La notizia è giunta nel giorno dell'epilogo.

Il pilota 52enne, in sella ad una Husqvarna, era caduto durante la settima tappa (10 gennaio) riportando gravi ferite alla testa. Il motociclista è morto durante il trasporto aereo a Lille, in Francia, dove avrebbe dovuto essere sottoposto a un nuovo intervento chirurgico, dopo quello effettuato a Gedda. Il problema della sicurezza resta sempre un nodo aperto che sembra irrisolvibile.