Partita la Dakar 2023, tutti i numeri e tappe

La 45a edizione della Dakar partendo da un Sea Camp sulle rive del Mar Rosso vicino a Yanbu e terminando sul lato opposto della penisola arabica a Damman, dove i concorrenti scopriranno la costa del Golfo Persico dopo un'avventura di quattro giorni nel bivacco iniziale, inclusa la 1^ tappa della gara, la 45a edizione della Dakar è la più dura da quando il Rally è arrivato in Arabia Saudita. Comprendendo quasi 5.000 chilometri di speciali in un prologue e 14 tappe, il percorso è una vera prova di resistenza estrema per i piloto e navigatori.



La Dakar saluta l’ultimo giorno dell’anno del 2022 a modo suo, con una breve tappa di soli 13 km che inizia a delineare i primi vincitori su un tortuoso percorso sabbiosa che costeggi la costa del Mar Rosso gremita di gente per l'occasione. In gara al Rally Raid si sono schierati 820 concorrenti provenienti da 68 nazionalità. Il prologue inizia a definire le strategie per le griglie di partenza previste per la gara vera è propria di domani, per una partenza del 2023 con il botto e che vincano i migliori.



Nella categoria della Bike l’australiano Toby Price su moto KTM si è imposto nel prologue, conquistando la sua 16 vittoria di tappa nella Dakar, anticipando di un solo secondo sul suo connazionale Daniel Sanders mentre Ross Branch del Botswana è salito sul gradino più basso del podio aggiudicando la terza posizione. Anche Joaquim Rodrigues (sesto) e Sebastian Bühler (ottavo) si sono piazzati in alto e hanno dimostrato che il Team Hero è una forza da non sottovalutare.



Nella categoria Auto, Mattias Ekstrom, primo pilota Audi lo scorso gennaio (giunse nono), è tornato in azione alla grande. Lo svedese, che qualche anno fa contava la vittoria di Sébastien Loeb nella Race of Champions tra i momenti salienti della sua carriera, ce l'ha fatta ancora una volta, iniziando la sua terza Dakar con una vittoria di un secondo su Sébastien Loeb che corre con il team BAHRAIN RAID XTREME. Stéphane Peterhansel distanziato di 11″ rimane a distanza ravvicinata al terzo posto, appena davanti a Nasser Al Attiyah (+ 12″) e Guerlain Chicherit (+ 13″).



Nella gara T3 Lightweight Prototype, la Red Bull si è assicurata la vittoria nel prologue quando Cristina Gutiérrez ha messo due secondi su Seth Quintero, con il loro ex compagno di squadra Guillaume de Mevius che quest’anno corre con il Team Grallyteam al terzo posto a 4″ .



W2RC Rokas Baciuska ha ripreso da dove aveva lasciato nella categoria T4 Modified Production SSV, dopo il trionfo nell'ultima tappa della Dakar 2022, che lo ha catapultato sul podio, oggi conquista la vittoria nella gara di apertura, seguito sul podio da Cristian Batista a soli 2 ‘’ e dallo spagnolo Gerard Fareres Guell entrambi del Team South Racing Can-Am. Nella categoria Camion, Martin Macík ha preso il controllo della gara conquistando la quarta vittoria di tappa della sua carriera davanti al giovane Mitch van den Brink. A soli cinque secondi di distanza, la partita è tutta aperta tra i cechi e gli olandesi. Al terzo posto un altro pilota Olandese Janus van Kasteren.



Da domani si inizierà a fate sul serio, di seguito tutte gli Stage in programma per la Dakar 2023:

Tappa 1: - SEA CAMP > SEA CAMP percorso totale 602.56 km | speciale 367 km - 1 Gennaio 2023



Tappa 2: SEA CAMP > ALULA percorso totale 589.07 km | speciale 430 km - 2 Gennaio 2023



Tappa 3: ALULA > HA'IL percorso totale 669.15 km | speciale 447 km - 3 Gennaio 2023



Tappa 4: HA'IL > HA'IL percorso totale 574.01 km | speciale 425 km- 4 Gennaio 2023



Tappa 5: HA'IL > HA'IL percorso totale 645.04 km | speciale 373 km- 5 Gennaio 2023



Tappa 6: HA'IL > AL DUWADIMI percorso totale 877.69 km | speciale 467 km- 6 Gennaio 2023



Tappa 7: AL DUWADIMI > AL DUWADIMI percorso totale 641.46 km | speciale 472 km - 7 Gennaio 2023



Tappa 8: AL DUWADIMI > RIYADH percorso totale 713.85 km | speciale 398 km – 8 Gennaio 2023



9 Gennaio 2023 giorno di riposo a RIYADH



Tappa 9: RIYADH > HARADH percorso totale 686 km | speciale 358 km - 10 Gennaio 2023



Tappa 10: HARADH > SHAYBAH percorso totale 623.94 km | speciale 113 km – 11 Gennaio 2023



Tappa 11: SHAYBAH > EMPTY QUARTER MARATHON percorso totale 426.27 km | speciale 273 km – 12 Gennaio 2023



Tappa 12: EMPTY QUARTER MARATHON > SHAYBAH percorso totale 376.46 km | speciale 185 km – 13 Gennaio 2023



Tappa 13: SHAYBAH > AL-HOFUF percorso totale 675.6 km | speciale 154 km – 14 Gennaio



Tappa 14: AL-HOFUF > DAMMAM percorso totale 417.3 km | speciale 136 km – 15 Gennaio