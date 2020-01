Dakar 2020: vince la coppia Sainz-Cruz

L’avvincente Dakar e il suo percorso tra dune desertiche e piste rocciose dell’Arabia Saudita si concludono con il trionfo di Carlos Sainz, alla sua terza vittoria dopo aver conquistato gli allori già nel 2010 e nel 2018.



Per Mini rappresenta, invece, la quinta vittoria assoluta. La coppia spagnola, composta da Carlos Sainz insieme al co-pilota Lucas Cruz, ha chiuso con 6:21 minuti di vantaggio su Nasser Al-Attiyah (QAT), dopo circa 7.500 estenuanti km attraverso l'Arabia Saudita, che ospitava per la prima volta l’iconica competizione.



Il recordman di partecipazioni alla Dakar Stéphane Peterhansel (FRA) e il suo co-pilota Paulo Fiuza (POR) sono arrivati terzi, 9:58 minuti dietro Sainz e Cruz. Ben sette dei nove equipaggi Mini che hanno iniziato la Dakar hanno raggiunto il traguardo, quattro dei quali tra i primi dieci.



La tappa finale numero dodici ha visto invece la vittoria di Nasser Al-Attiyah e del navigatore Mathieu Baumel del team TOYOTA GAZOO RACING. La coppia ha cercato in tutti i modi di colmare il gap con il capolista, da cui distavano 10 minuti e 17 secondi dopo la penultima tappa, ma non è bastato a raggiungere Sainz.



L’ultima tappa da Haradh alla città di Qiddiyah è stata inoltre dimezzata a soli 167 km, misura non sufficiente per tentare un recupero in extremis nonostante alla fine siano stati guadagnati 3 minuti e 56 secondi, utili tuttavia per consolidare il secondo posto nella classifica generale.

L’esordiente Fernando Alonso che gareggiava in coppia con Marc Coma ha concluso la gara al 13esimo posto assoluto.



Per quanto riguarda le moto, è Ricky Brabec su Honda CRF450 Rally ad ottenere la vittoria finale, diventando il primo pilota americano a conquistare una Dakar. Il pilota ha concluso l’edizione di quest’anno con due vittorie di tappa, guidando la classifica generale ininterrottamente dalla tappa numero tre. Condividi su FaceBook e altri Network | Tweet