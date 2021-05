Alfa Romeo pronta per la 1000 Miglia

Motori già accesi per dare il nuovo via alla corsa più bella del mondo, la Millemiglia che ritorna nel suo appuntamento annuale e che si svolgerà dal 16 al 19 giugno prossimi, partendo da Brescia per farvi ritorno dopo aver sfiorato le più belle località del nostro Paese.



Il brand Alfa Romeo partecipa, in qualità di Global Automotive Partner, all'edizione 2021, a questo prestigioso evento accolto come sempre da partecipazione e calore.



L’edizione ai nastri di partenza vedrà protagonisti alcuni dei più preziosi modelli d’epoca appartenenti alla collezione Heritage del marchio. Secondo il regolamento, possono partecipare all’evento solo modelli che hanno preso parte alla Mille Miglia agonistica, corsa dal 1927 al 1957 e vinta per undici volte dalle vetture Alfa Romeo: un record di successi ineguagliabili.



L’edizione 2021 sarà caratterizzata da una curiosa novità: il senso di marcia della competizione sarà antiorario, come nella corsa originale. Inoltre, quest’anno gli equipaggi affronteranno sia il Passo della Cisa, nella prima tappa, sia i Passi di Futa e Raticosa nella terza giornata di gara.



Alfa Romeo condivide con 1000 Miglia la spinta per l’innovazione e il miglioramento delle prestazioni, infatti nella sua lunga storia il brand ha scritto numerose pagine nella storia del motorsport grazie a modelli iconici. Il passato rappresenta una continua fonte di ispirazione per creare vetture che possano dare continuità allo spirito originario.



Un esempio lo ritroviamo nella nuova Alfa Romeo Giulia GTA, che rappresenta la rinascita della storia Giulia GTA del 1965. La nuova sportiva si ispira proprio alla Giulia Gran Turismo Alleggerita sviluppata da Autodelta a partire dalla Giulia Sprint GT.

Un esemplare della nuovissima Alfa Romeo Giulia GTA sarà presente alla 1000 Miglia 2021 affiancata da trenta vetture attuali, nei modelli Stelvio e Giulia, che, nelle vesti di vetture ufficiali dell’evento accompagneranno le auto partecipanti durante tutto il percorso.