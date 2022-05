Notizie Motor Valley Fest 2022: presentato l´evento Vernasca Silver Flag

30/05/2022 di Grazia Dragone La 26esima edizione in programma dal 10 al 12 giugno

Speciale Motor Valley Fest 2022 by Automania Il Motor Valley Fest, da poco concluso, ha acceso i riflettori su tutto il settore automotive, sia analizzando le esigenze attuali e il futuro della mobilità, ma anche riservando spazio ed attenzione alle vetture, vere ed assolute protagoniste dell’evento.



La kermesse è stata anche l’occasione per presentare un evento dedicato agli appassionati delle auto storiche. Si tratta del Vernasca Silver Flag la cui 26esima edizione si svolgerà dal 10 al 12 giugno prossimi.



Il concorso dinamico di eleganza e restauro di auto storiche, organizzato dal CPAE - Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca, vedrà le auto sportive iscritte impegnate in un percorso di 9 km che, dall’inizio della Motor Valley, passerà per Castell’Arquato fino a giungere a Vernasca.

Il percorso sarà ripetuto per tre volte, due il sabato e una la domenica e vedrà la partecipazione di equipaggi giunti dagli Stati Uniti, dal Giappone e da Austria, Francia, Germania, Liechtenstein, Olanda, Belgio, Principato di Monaco, Svizzera, Inghilterra e Italia.



Alcuni giungeranno direttamente a bordo della loro vettura d’epoca. In totale saranno presenti 200 auto da corsa, suddivise nelle categorie: Anteguerra, Turismo, Gran Turismo, Sport, Prototipi, Monoposto.

“Ma non è necessario correre o gareggiare. Le classifiche sono stilate solo in base alla rarità, alla storia sportiva ed all’originalità delle vetture. Nell’elenco iscritti compaiono infatti categorie diverse: Turismo, Gran Turismo, Sport e prototipi, monoposto, vetture da corsa d’anteguerra. Oltre ad una ventina di auto apripista”. dichiara il Vicepresidente del CPAE, Giovanni Groppi.



