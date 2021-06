Notizie Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport Zagato vince la Mille Miglia 2021

23/06/2021 di Domenico Scalera La vettura del biscione del duo Vasco-Salvinelli si aggiudica la corsa più bella del mondo. A seguire sul podio due Lancia

Speciale Mille Miglia 2021 by Automania

A Brescia, il miglior tempo lo segnano Andrea Vesco e Fabio Salvinelli a bordo del bolide del biscione Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport Zagato del 1929, in gara con il numero 43 (nella foto). I piloti si sono aggiudicati la vittoria finale alla 1000 Miglia edizione 2021, dopo aver percorso 1800 km su tracciati mozzafiato e attraversato alcune tra le città e borghi più belli d’Italia.



Il secondo gradino del podio è stato conquistato dalla Lancia Lambda Spider Casaro del 1929 con equipaggio tutto italiano, Andrea Luigi Belometti e Gianluca Bergomi con il numero di gara 41. Il terzo piazzamento è andato alla Lancia Lambda Casaro del 1927 guidata da Gianmario Fontanella e Anna Maria Covelli, che hanno partecipato alla gara con il numero 24, confermando la posizione ottenuta nel 2020.



Un’edizione quella del 2021 rinvigorita dopo lo stop dello scorso anno per via della situazione pandemica, caratterizzata dal bel tempo e dal caldo estivo. Tra le novità un tragitto più impegnativo dovuto alla presenza in gara di tutti e tre i passi Cisa, Futa e Raticosa: una peculiarità che ha soddisfatto sia gli equipaggi e sia gli appassionati. Su 375 vetture in gara 341 hanno tagliato il traguardo a Brescia.



Il vincitore della competizione, Andrea Vesco ha già al suo attivo ben 3 vittorie, tutte con lo stesso modello di auto. Dopo i successi precedenti con Andrea Guerini e lo scorso anno con il padre Roberto Vesco, oggi il pilota ha fatto poker insieme al codriver Fabio Salvinelli, regolarista bresciano: «È sempre un’enorme soddisfazione arrivare sul gradino più alto del podio soprattutto qui a Brescia, la mia città» - commenta con emozione il pilota - «Grande merito di questo ennesimo importante risultato va sicuramente alla vettura, che per il quarto anno ci accompagna lungo le tappe della Corsa più bella del mondo. Quest’anno la gara si è decisa nelle ultime prove, dove siamo riusciti a superare l’equipaggio che ci aveva appena tolto la vetta della classifica. Molti complimenti quindi ai nostri avversari perché fino all’ultimo se la sono giocata rendendo la gara incredibilmente tirata ed emozionante. Un grazie speciale a mio padre Roberto che ci ha aiutato a distanza nel momento di maggiore difficoltà, dirigendo via telefono le operazioni di riparazione della nostra Alfa Romeo durante la scorsa notte. Un ringraziamento particolare al mio compagno di viaggio, Fabio, perché quando si vince lo si fa sempre in due».



Il duo femminile Silvia Marini e Lucia Filippelli hanno impiegato più di 45 ore di guida e attraversato circa 200 comuni italiani per conquistare l’ennesima “Coppa delle Dame 2021”. La coppia, al volante della Bugatti T40 del 1929 in corsa con il numero 40, ha concluso l’intero tragitto al 23° posto assoluto. Il podio della Coppa delle Dame è stato completato da Maria e Benedetta Gaburri su una Abarth Fiat 750 GT Zagato del 1957, in corsa con il numero 305 e dall’americana Silvia Maria Antonietta Oberti e Caterina Vagliani su una SIATA 300 BC del 1951 con il numero di gara 175.



Ottima prestazione per l’equipaggio olandese John e Chelly Houtkamp che, classificati come primi stranieri, si sono aggiudicati la Coppa delle Nazioni. Il duo, nella classifica complessiva, ha raggiunto l’ottava posizione al volante dell’Alfa Romeo 1750 Super Sport del 1929 con il numero 44.



