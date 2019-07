Porsche: riflettori sul Nardò Technical Center

Il Nardò Technical Center, il Centro Prove gestito da Porsche, vede la riapertura della Pista Circolare e della Pista Dinamica Auto dopo un periodo di sette mesi dedicato a interventi di ristrutturazione e valorizzazione.



I lavori, che hanno richiesto un investimento di 35 milioni di euro, rientrano in un più ampio piano di sviluppo del Centro Prove, per assicurare le migliori condizioni per testare i veicoli della gamma futura.

Oltre all’operazione di riasfalto della Pista Circolare, è stato installato un sistema guardrail, sviluppato da Porsche Engineering per Nardò specifico per i test ad alte prestazioni. L'operazione ha riguardato anche la ristrutturazione completa della Pista Dinamica Auto, con la sua superficie di 106.000 metri quadrati.



“Con l’apertura delle piste che sono state interessate dal rinnovo, abbiamo raggiunto un importante traguardo nello sviluppo strategico del Nardò Technical Center”, dichiara Malte Radmann, Presidente del Consiglio di Amministrazione di NTC e Amministratore Delegato di Porsche Engineering, che aggiunge: “E lo sviluppo non si fermerà qui. Siamo lieti di rinnovare il nostro impegno ad investire ancora per la regione, in linea con la nostra strategia di lungo termine per questo luogo così speciale”.



L’obiettivo è quello di favorire la crescita e lo sviluppo per consolidare il ruolo del Centro Prove nello sviluppo dell’economia locale.

Il Nardò Technical Center, con i suoi oltre 700 ettari di superficie, più di 20 piste e diverse infrastrutture, conta tra i suoi clienti 90 società automotive e impiega più di 150 persone.

Fondato nel 1975 con la costruzione della Pista Circolare Auto, offre una serie di servizi per il collaudo delle vetture. L’anello ad alta velocità, unico al mondo con la sua lunghezza di 12,6 km, fu costruito per implementare i processi di ricerca e sviluppo, consentendo di testare i veicoli in condizioni estreme. Condividi su FaceBook e altri Network | Tweet