Volkswagen: record vendite per Touareg

Ha raggiunto il tetto del milione di unità vendute la Volkswagen Touareg, suv di successo di Wolfsburg, che dal 2002 ad oggi ha sempre risposto al meglio alla domanda del mercato.



Giunta alla terza generazione, la vettura offre l’innovativa interfaccia digitale Innovision Cockpit, comfort e performance, tutto questo e molto altro ad un prezzo di listini, in Italia, a partire da 61.000 Euro.



L’esemplare numero 1.000.000 della Volkswagen Touareg è uscito dalle linee di produzione della fabbrica di Bratislava, l’unico sito a produrre questo modello. Già la prima generazione della Touareg rappresentava un concentrato di tecnologie e ha permesso al brand di proporre un modello di successo globale.



Elemento che accomuna tutte e tre le serie è il design distintivo, biglietto da visita vincente per Volkswagen. Anche oggi, come nel 2002, la Touareg incarna i valori della Marca e guarda al futuro attraverso l’utilizzo di sistemi innovativi come l’Innovision Cockpit, che fornisce la massima connettività e una integrazione hardware e software dei più svariati sistemi. Le qualità sono elevate anche per altri aspetti, come, ad esempio, la capacità di trainare fino a 3,5 tonnellate, insieme alla trazione integrale permanente 4MOTION e al Trailer Assist che semplifica le manovre con rimorchio.



Inoltre, la Touareg offre anche un’ampia gamma di sistemi tecnologici e assistenti alla guida avanzati: il Night Vision, il Traffic Jam Assist, l’Intersection Assist, i fari a LED Matrix IQ.Light e l’head-up display proiettato sul parabrezza.



In Italia, è disponibile in due allestimenti, Style e Advanced. La propulsione si avvale delle unità 3.0 TDI V6 (da 231 o 286 CV) oppure 4.0 TDI V8 da 421 CV, tutti associati alla trazione integrale permanente 4MOTION e a un cambio automatico a 8 rapporti.