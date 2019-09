Mercedes Vision EQS: una showcar a Francoforte

Il Salone di Francoforte offre un ricco parterre di novità e anticipazioni dedicate alla mobilità del futuro. In questo ricco scenario di proposte si fa notare quella messa in campo da Mercedes, che con la Showcar Vision EQS trasforma in possibilità reale un’idea avveniristica.



La Mercedes Vision EQS esibisce proporzioni allungate e si fa portatrice della filosofia di design Progressive Luxury dei modelli EQ di Mercedes-Benz. Il design appare fluido, ma allo stesso tempo scultoreo. Il listello luminoso perimetrale struttura gli esterni in modo inedito. Intrigante la separazione dei colori all'altezza della spalla, dove troviamo una superficie continua dalla maschera anteriore fino alla coda.



Non manca la tecnologia, ben rappresentata dai fari Digital Light integrati nel listello luminoso esterno perimetrale a 360°, ciascuno con due moduli a lenti olografiche. Anche il logo del marchio svolge nuove funzioni: 229 stelle singole luminose formano la fascia delle luci posteriori.

Gli interni sono ispirati al mondo della nautica e degli yacht di lusso. La plancia portastrumenti avvolge gli occupanti come il ponte di un'imbarcazione. Un'atmosfera particolare è assicurata anche dai materiali, con grande attenzione verso la sostenibilità ambientale.



Oltre al legno di sicomoro, viene utilizzata una microfibra Dinamica di color bianco cristallo, ottenuta dal riciclaggio di bottiglie di PET, cui si aggiunge una pelle artificiale dalla superficie tecnica. Da un progetto speciale deriva il materiale del rivestimento del tetto: un tessuto ottenuto incorporando rifiuti di plastica ocean waste riciclati.



Con i suoi motori elettrici posti su entrambi gli assi anteriore e posteriore e una batteria integrata nel pianale della vettura, Vision EQS è un'auto bilanciata. Grazie agli oltre 350 kW di potenza la concept accelera da 0 a 100 km/h in circa 4,5 secondi. La showcar assicura un’autonomia massima di 700 km e una ricarica fino all'80% in meno di 20 minuti.



La struttura del veicolo è composta da un mix di materiali come acciaio, alluminio e carbonio, insieme ad altri materiali sostenibili. Mercedes-Benz punta, entro i prossimi vent'anni, a realizzare una flotta di modelli nuovi a ridotto impatto ambientale dall'impostazione altamente innovativa ed efficiente.