Francoforte 2019: la strategia di Porsche

E un Salone, quello di Francoforte, che non risparmia sulle novità in campo, Porsche ne ha presentate ben otto, tutte accomunate da una sportività che non tradisce le aspettative sul marchio, ma allo stesso tempo accompagnata da quella che è la nuova tendenza sempre più diffusa della sostenibilità.



Anteprima assoluta è il modello Taycan sportiva a trazione full electric proposta nelle declinazioni Turbo e Turbo S. Ad accompagnare la premiere nel la ricca area espositiva del brand troviamo alcuni nuovi modelli della famiglia della 911, si tratta dei modelli a trazione integrale 911carrera 4 Coupé e 911carrera 4 Cabriolet da 385 CV.

Interessanti anche tre nuovi modelli ibridi per la serie Cayenne, con la Cayenne E-Hybrid Coupé (462 CV) e la Cayenne Turbo S E-Hybrid e Turbo S E-Hybrid Coupé (680 CV). Debuttante l’ammiraglia della gamma di SUV compatti, la Macan Turbo. Chiude il parterre la vettura con cui la Casa debutterà nel Campionato ABB FIA Formula E: la Porsche 99X Electric.



Le vetture presenti a Francoforte rispecchiano la strategia Di Porsche, che intende puntare su tre tecnologie di trazione: motori a benzina, propulsori ibridi plug-in e trasmissioni elettriche.In dettaglio, la Porsche Taycan è la prima sportiva completamente elettrica del marchio, la prima che dà inizio ad una nuova era. La berlina sportiva a quattro porte offre le performance e la connettività tipiche della gamma.

Le dotazioni disponibili consentono la definizione di nuovi riferimenti per la sostenibilità e la digitalizzazione. Porsche Taycan, nelle versioni Turbo S e Turbo sono già ordinabili, rispettivamente al costo di 190.977 e 156.817.00 euro in Italia.



Per la famiglia della 911, troviamo la 911 Carrera disponibile anche con trazione integrale e nelle versioni Coupé e Cabriolet.

Passando alle nuove versioni ibride plug-in di Cayenne e Cayenne Coupé, troviamo sul modello E-Hybrid Coupè l’unità V6 da 3.0 litri abbinata ad un motore elettrico, per una potenza complessiva pari a 462 CV e un’autonomia fino a 43 km in modalità elettrica. Anche la Cayenne Turbo S E-Hybrid è inedita.

Il modello più potente della gamma (680 CV) è disponibile sia in versione Cayenne che Cayenne coupe. È alimentato da un propulsore V8 quattro litri abbinato a un motore elettrico. L’autonomia in modalità solo elettrica della Turbo S E-Hybrid arriva a 40 km



Per quanto riguarda la nuova Porsche Macan Turbo, la vettura si colloca ai vertici del segmento dei modelli sportivi definiti come SUV compatti. Il nuovo propulsore biturbo a sei cilindri eroga 440 CV, potenza che supera del 10% quella del modello precedente, pur presentando il 20% di cilindrata in meno. Condividi su FaceBook e altri Network | Tweet