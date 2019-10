Fiera di Padova 2019: the new edition

Grande attesa a Padova Fiere per l’evento Auto e moto d’epoca, previsto dal 24 al 27 ottobre, e il cui tema principale sarà L’originalità è il nostro valore.

Proprio sull’originalità come valore aggiunto in tutti gli aspetti (storico, culturale ed emozionale), puntano gli organizzatori per trasmettere ancora più vivacità ad una kermesse che di anno in anno appare sempre più attrattiva.



Per ASI, il valore di un veicolo storico è legato essenzialmente alla sua originalità, affinché vesta i panni di testimone per il futuro rappresentando la nostra storia.



L’evento in programma a Padova rappresenta l’occasione per dar vita a dibattiti, come quello di giovedì 24 ottobre, ad esempio, dove i responsabili delle Commissioni Tecniche ASI esporranno un vademecum sul Certificato di Rilevanza Storica e sul Certificato di Identità, spiegando le modalità per ottenerli e illustrando il loro valore e la loro utilità.



Interessante anche il tema: “Il futuro della storia: originalità, qualità, uso corretto dei veicoli d’epoca”. Parole, approfondimenti, ma soprattutto auto da ammirare in questo importante appuntamento per i numerosi appassionati, i cui numeri crescono continuamente abbracciando in maniera trasversale generazioni diverse.



Il Salone di Padova, che nasce trent'anni fa come mercato di auto d'epoca, era inizialmente dedicato ai collezionisti, ma si è sviluppato in seguito, diversificando l’impostazione originaria e mutandosi in una realtà in grado di attirare l’interesse di quelle case automobilistiche che hanno fatto della loro storia un valore unico.



Auto e Moto d'Epoca è il mercato dell'Heritage più grande in Europa, con un numeri in crescita come testimoniano i dati raccolti: 5000 vetture esposte, 1600 fornitori e in 90.000 mq di area espositiva.