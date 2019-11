Salone Los Angeles: l´era elettrica di Volkswagen

11/11/2019 di Grazia Dragone Debutta in veste di Premiere l´inedita Volkswagen ID. SPACE VIZZION

ID. SPACE VIZZION sarà presentata in veste di anteprima all’imminente Los Angeles Auto Show.

La vettura è destinata ad una produzione realistica diventando di fatto il settimo modello della famiglia ID, che già annovera i modelli: ID., ID. ROOMZ.



La vettura, la cui commervcializzazione è stata programmata dal 2021, promette Zero Emissioni e massima versatilità, inaugurando un nuovo segmento elettrico grazie al design innovativo ed aerodinamico.

L’adozione di elementi specifici consente di massimizzare l’autonomia portandola fino a 590 km. Stilisticamente è una familiare, risultato di un mix di design tra una granturismo ma con gli spazi che ritroviamo a bordo di un SUV.



“Finora, con la famiglia ID., abbiamo mostrato cosa è possibile fare con le auto elettriche in ogni segmento conosciuto. Con la ID. SPACE VIZZION creiamo una categoria nuova ed elettrica”, spiega Klaus Bischoff, Direttore del Design Volkswagen.



ID. SPACE VIZZION è stata sviluppata sulla piattaforma modulare elettrica MEB, che sfrutta le possibilità della mobilità elettrica offrendo ampie autonomie, prestazioni di guida dinamiche e un livello nuovo di connettività.



La sezione frontale e il tetto appaiono ben definiti, troviamo aperture per il flusso d'aria che ottimizzano l'aerodinamica. All'interno troviamo una plancia digitalizzata, mentre i rivestimenti sono realizzati con materie prime sostenibili, come la nuova AppleSkin, una pelle artificiale composta dai residui della produzione del succo di mela.