Nel 2021 dominio di ibride e elettriche

Saranno ibride e elettriche le auto che avranno il compito di rilanciare l’intero comparto nel 2021, poiché i dati del mese di gennaio indicano che l’anno in corso marcerà all’insegna del segno negativo.



Tutte le maggiori case automobilistiche si stanno già da tempo attrezzando per auto alimentate con energie alternative ed hanno prodotto modelli affidabili, competitivi e, principalmente, in grado di offrire una buona autonomia.



Uno dei modelli che vedrà la luce ne 2021 appartiene al marchio che per antonomasia rappresenta l’elettrico nel settore dell’automotive. Si tratta della Tesla Model Y, variante crossover della berlina Model 3, attrezzata con un motore a trazione posteriore, con 287 CV e 540 chilometri di autonomia dichiarata. Ci sarà anche una variante a trazione integrale con un secondo motore per l’avantreno da 351 o 462 CV con un’autonomia rispettivamente di 505 e 480 chilometri.



Altro modello da tenere d’occhio sarà l’Audi e-tron GT, equipaggiata con un potente motore di circa 600 cavalli in grado di passare da 0 a 100 chilometri orari per poi arrivare alla velocità massima di 240 chilometri orari.



Volkswagen sta progettando, uscita prevista nel 2021, un modello che si collocherà a metà strada tra Polo e T-Cross. Inoltre, la casa tedesca, realizzerà sempre per quello stesso anno la nuova Skoda Fabia, che sarà più grande rispetto a quella attualmente prodotta.



Nei 2021 saranno rinnovate Alfa Romeo Giulia e Stelvio ed arriverà sul mercato la Tonale, suv compatto ibrido plug-in. Mentre per quel che riguarda un piccolo suv, totalmente elettrico, fino ad ora si tratta solo di voci ma si suppone che la casa italiana non riesca a produrlo prima della fine dell’anno.



Opel prevede otto nuovi modelli elettrici o ibridi plug-in dal 2020 al 2021. Per quell’anno saranno quattro, tutti 100% elettrico: Combo Life, Combo Cargo, Zafira Life e Astra-e.



Modelli interessanti saranno la Bmw i4, con un motore di 530 cv e un'autonomia di oltre 600 km; la Jaguar XJ full electric, la Maserati MMXX, con motore ibrido ma potentissimo; la Mercedes EQS, con un’autonomia annunciata di 700 chilometri; la Porsche Taycan, che verrà proposta in versione crossover; la nuova Ford Mondeo.



Solo indiscrezioni in merito sul crossover Argo, prodotto da Fiat e Jeep, che dovrebbe fare il suo esordio nel 2021 in Brasile. Mentre per quanto riguarda la Ferrari elettrica bisognerà aspettare ancora qualche altro anno.