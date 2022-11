Toyota BZ compact SUV Concept: reveal a Los Angeles

Toyota prepara un interessante reveal per il Salone di Los Angeles, appuntamento con le novità dell’automotive programmato a partire dal 18 novembre fino al 27.

L’attenzione dello stand Toyota sarà focalizzata sul nuovo BZ Compact SUV Concept Car, che anticipa la visione del marchio per quanto riguarda il brand BZ (Beyond Zero).



Il veicolo si presenta come un Full Electric a Batteria (BEV), realizzato attraverso un approccio clean/vital. Questo criterio celebra la dualità della vettura, che ha in dote sia il design minimalista che la vitalità del futuro. Il Concept Car è un veicolo a emissioni zero costruito usando materiali sostenibili, senza trascurare il dinamismo, la tecnologia e l’aspetto elegante.



La forma aerodinamica sottolinea l’aspetto futuristico, che prevede il posizionamento delle ruote il più possibile agli estremi della carrozzeria, mentre gli sbalzi ridotti e rastremati esaltano il carattere tecnologico della vettura. Infine, le dimensioni contenute assicurano una bassa resistenza all’aria e l’agilità di guida.



A bordo le finiture sono premium e prevedono diversi dettagli eco-sostenibili, come le sedute realizzate con materiali di origine vegetale. L’assistente personale di bordo fa interagire il guidatore e i passeggeri con la vettura tramite segnali audio o input visivi.