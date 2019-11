LA Auto Show 2019: le anteprime di Porsche

Il Salone d’Oltreoceano propone le ultime novità del settore e Porsche recita un ruolo da protagonista con le sue anteprime coinvolte nell’esordio ufficiale. Tra queste spicca Taycan, la berlina sportiva a quattro porte con trazione elettrica, dalle prestazioni e connettività avanzate.



Nell’area espositiva dedicata al brand, sarà la nuova Taycan4s ad attirare l’attenzione, entry level della gamma finora costituita dalle versioni Taycan Turbo e Taycan Turbo S. Taycan 4s è proposta con due tipologie di batteria: Performance, dalla potenza fino a 390 kW (530 CV), Performance Plus che eroga fino a 420 kW (571 CV).



Le novità di Porsche non si fermano qui e vedono la presentazione in anteprima sul mercato americano della nuova Macan turbo, che promette una potenza di 324 kW (440 CV) erogati dal nuovo propulsore biturbo a sei cilindri da 2.9 litri.



Abbinata al pacchetto Sport Chrono su richiesta, questa vettura accelera da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi, mentre la velocità massima è pari a 270 km/h. L’equipaggiamento include freni con rivestimento ceramico Porsche Surface Coated Brake (PSCB). Lo stile della vettura si fa notare per i dettagli esclusivi come il nuovo sotto-paraurti anteriore e lo spoiler fisso sul tetto a doppia ala.



Infine, in contemporanea con il debutto di Porsche in Formula E, sarà presentata anche la 99X Electric, la prima auto da corsa con trazione elettrica del marchio, che rappresenta il ritorno al mondo delle competizioni dopo un'assenza durata oltre 30 anni. La funzione della 99X non è limitata solo ad ottenere risultati in pista, ma rappresenta la piattaforma su cui sviluppare le future vetture di serie con trazione esclusivamente elettrica.