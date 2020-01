Dakar 2020: il punto della situazione

Giornata di pausa per la Dakar 2020, partita da circa una settimana, ma che già vede ben delineate in classifica le posizioni dei partecipanti.



L'americano Ricky Brabec (Monster Energy Honda Team 2020), leader della classifica generale, ha vinto la sesta tappa disputata ieri, 10 gennaio, la Ha'il-Riyadh di 830 km (di cui 478 di prova speciale), conquistando la testa della competizione dopo 200 km e precedendo di 1’34” lo spagnolo Joan Barreda e di 2’45” l'austriaco Matthias Walkner (Red Bull KTM Factory Team).



Tra i piloti meno baciati dalla sorte durante la tappa spicca l'australiano Toby Price (Red Bull KTM Factory Team), che dopo la vittoria nella 5a tappa era risalito al secondo posto dietro a Brabec.

Il pilota si è imbattuto in problemi tecnici che lo hanno portato a concludere la gara in undicesima posizione.

Questo risultato ha permesso a Brabec di consolidare ulteriormente la sua posizione in classifica generale.



Passando alle auto, la Mini ostenta una doppietta. Al termine della frazione Ha'il-Riyadh, Stephane Peterhansel festeggia davanti al compagno Carlos Sainz (Mini), secondo a 1’35”. Terza posizione per Nasser Al Attiyah, arrivato a 3’22” con la Toyota.



Seguono in ordine Yazeed Al Rajhi (Toyota), Mathieu Serradori (Str Racing) e Fernando Alonso (Toyota), sesto con un’ottima prova per essere un esordiente assoluto in questa competizione.



Domenica la 7a tappa, da Riyadh-Wadi Al-Dawasir di 741 km, di cui 546 a cronometro, riaprirà le danze.