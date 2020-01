Notizie Lavorare guidando, ecco perché servono pneumatici di qualità

13/01/2020 di Domenico Scalera Vetture e furgoni: ecco le gomme per viaggiare in sicurezza

Viaggiare in auto può essere un piacere quando è sinonimo di vacanza e svago ma è un concetto in grado di rappresentare anche una necessità imprescindibile, legata a doppio filo con il mondo del lavoro. Sono moltissimi i professionisti che si affidano alle quattro ruote sfruttandole come strumento privilegiato e affidabile per i propri (continui) spostamenti. L’esperienza di guida ricopre un aspetto essenziale di quest’attività quotidiana, ecco perché esistono degli accorgimenti che – al pari della personalizzazione tramite gli accessori interni – rivestono un’importanza cruciale e riguardano le



La manutenzione e un controllo periodico e costante sono in generale l’Abc per sentirsi più sicuri nell’abitacolo, dal momento che gli pneumatici sono il punto di contatto con l’asfalto e devono essere sempre al top. In caso contrario, la loro sostituzione è assolutamente necessaria: se si ovalizzano oppure finiscono col deteriorarsi si può mettere a rischio la propria incolumità durante il viaggio.



Per scegliere le migliori gomme in base alla tipologia e al modello del mezzo a quattro ruote – auto ma anche furgoni - occorre tenere presenti alcuni elementi chiave. L’acquisto dello pneumatico può dipendere infatti da una serie di fattori, a cominciare naturalmente dal tipo di strada sulla quale ci si troverà a guidare (in autostrada, in città o magari fuoristrada) passando per la stagione di riferimento (inverno, estate) e valutando il proprio stile di guida. Detto questo, alcune informazioni fondamentali per orientare la scelta sono contenute nel libretto di istruzioni: è qui che infatti occorre dirigersi per conoscere misura, velocità massima e anche capacità di carico.



Auto e Furgoni, i consigli per scegliere

Quando il riferimento è a Furgoni di ridotte dimensioni, ovvero quei mezzi dalla capacità di carico limitata alle 3.5 tonnellate, è consigliabile scegliere Pneumatici per autocarri: questi sono ben identificati dalla lettera C, con due indici di carico (uno riguarda veicoli commerciali con asse a due ruote, l’altro mezzi con un singolo asse). E’ sempre meglio non acquistare gomme per normali auto, nonostante le dimensioni possano apparire simili. Il motivo è presto detto, dal momento che gli pneumatici per furgoni si caratterizzano per una maggiore resistenza e un’alta capacità di carico (anche se è utile precisare che aderenza e velocità risultano inferiori).



La tecnologia con la sua ricerca e le sue continue migliorìe nel corso degli anni ha reso questi presidi di sicurezza sempre più performanti, ad esempio il rumore su strada è molto ridotto: un valore aggiunto e un miglioramento delle condizioni di lavoro per quelle persone che guidano questi mezzi molte ore al giorno. Tali pneumatici consentono una certa flessibilità nel corso dell’esperienza di guida, anche se sono più robusti e rigidi.



