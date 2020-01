Dakar 2020: muore la leggenda Goncalves

La Dakar e il mondo del rally piangono l’improvvisa scomparsa del pilota portoghese Paulo Goncalves, avvenuta in seguito ad una caduta durante lo svolgimento della settima tappa da Riyadh a Wadi Al Dawasir.



Il pilota 40enne, un veterano della competizione, stava partecipando alla sua tredicesima Dakar vestendo i colori del team Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, che ora si stringe, affranta, alla famiglia, agli amici e al team Hero MotoSports.



La violenta caduta, avvenuta verso il 276esimo km intorno alle 10:08, si è rivelata subito molto grave e a nulla è valsa la prontezza dei soccorsi. Il pilota è stato trasportato a bordo di un elicottero medico già in stato di incoscienza e in arresto cardiaco. Gli sforzi di rianimare Goncalves si sono rivelati inutili ed una volta giunto all’ospedale di Layla è stata accertata la morte.



Pela Renet, team manager Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Rally ha dichiarato: “Per prima cosa voglio esprimere la mia vicinanza ai familiari e agli amici di Paulo in questa giornata terribile per il mondo dei rally. È difficile affrontare quello che è successo oggi, che tocca tutti noi della carovana della Dakar. Per rispetto della famiglia di Paulo, la 8^ tappa della Dakar è stata cancellata: credo che sia la decisione giusta, anche per dare a tutti i piloti il tempo di fare i conti con l’accaduto. Conosciamo i rischi del nostro sport, ma speriamo sempre che cose del genere non accadano mai. Ora possiamo solo accettare quello che è successo, e continuare in onore di Paulo”. Condividi su FaceBook e altri Network | Tweet