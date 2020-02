Renault a Ginevra: a tutto elettrico

Il costruttore transalpino punta tutto sulla mobilità elettrica e Ginevra rappresenta il parterre ideale dove illustrare la propria strategia e la visione per il futuro.

Tra le novità in anteprima, l’attenzione sarà rivolta sulla concept Morphoz, vettura che anticipa una nuova gamma di auto elettriche che vedremo sulle strade negli anni a venire. L’area espositiva del marchio è totalmente elettrica, come dimostra la presenza di ben 8 veicoli elettrificati, tra i quali in anteprima la nuova Twingo Z.E.



Oltre a puntare sull’elettrico, Renault arricchisce la sua gamma con propulsori ibridi o ibridi plug-in che rientrano nella famiglia E¬ TECH e che saranno adottati da tre modelli: Nuova Clio, Nuovo Captur e Nuova Mégane Sporter. La nuova Mégane Sporter E¬TECH Plug¬in sarà rivelata per la prima volta durante il Salone di Ginevra.



La diversificazione della gamma comprende anche il settore professionale attraverso la proposta Kangoo Z.E. Concept, che anticipa il rinnovamento della gamma Kangoo nel 2020.



Ampliando lo sguardo sugli altri brand appartenenti al Gruppo d’Oltralpe, anche Dacia abbraccia quella che è considerata la rivoluzione elettrica e lo fa con una show car che di fatto le consente l’accesso ad un mercato fortemente strategico per i tempi attuali, ma soprattutto futuri, grazie anche all’esperienza di Renault acquisita nel settore.



Unico costruttore a proporre una serie di veicoli bicarburante GPL, denominata ECO¬G, Dacia presenterà la nuova motorizzazione TCe 100 ECO¬G e, per celebrare i 15 anni di vita produttiva, anche una la serie speciale 15th Anniversary. Per gli amanti della guida senza limiti, Alpine sarà presente con due nuove serie limitate insieme all'esercizio di stile A110 SportsX.