Nuova Honda Jazz: dettagli e listino

La quarta generazione di Honda Jazz si prepara al lancio commerciale, programmato per la fine di maggio 2020, affidandosi ad una nuova veste estetica, frutto della riprogettazione complessiva del modello, ma senza snaturare le sue caratteristiche: compattezza, performance e comfort.



Il design è moderno e si avvale di forme morbide e funzionali. Novità completamente inedita è la presenza in gamma della variante SUV Crossover Crosstar, configurazione ideale per la clientela sportiva e dinamica. Questa versione si presenta con una maggiore altezza dal suolo, un diverso disegno della griglia anteriore, tessuti impermeabili e mancorrenti integrati sul tetto.

Otto le tinte disponibili, tra cui due nuovi colori: Surf Blue e Premium Sunlight White Pearl. Sulla versione Crosstar è prevista anche la possibilità di avere una tonalità bicolor, in contrasto con il tetto di colore nero.



La nuova Honda Jazz sarà commercializzata in tutta Europa in abbinamento al propulsore ibrido. Il sistema e:HEV è stato sviluppato in maniera specifica per la nuova Jazz garantendo un’esperienza di guida piacevole.

Il sistema comprende due motori elettrici compatti collegati ad un motore a benzina i-VTEC DOHC da 1.5 litri, una batteria agli ioni di litio e una trasmissione a rapporto fisso che si attiva tramite un'unità intelligente di controllo della potenza (PCU).



Per quanto riguarda il corredo di dotazioni, Honda Jazz offre una completa gamma di funzioni di sicurezza e di assistenza avanzata alla guida. Per la prima volta compaiono di serie il Cruise Control Adattivo e il sistema di mantenimento della corsia.



Ecco il listino prezzi. Nella versione standard i prezzi partono da 22.500 euro per l’allestimento Comfort, salgono a 23.800 euro nell’allestimento Elegance per raggiungere i 25.400 euro nell’allestimento Executive. La versione Crosstar prevede un unico allestimento Executive al prezzo di 26.900 euro.